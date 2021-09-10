Уровень удовлетворенности казахстанцев качеством госуслуг достиг 70% - Счетный комитет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова сообщила, что в стране вырос уровень удовлетворенности населения качеством госуслуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наряду с аудиторскими мероприятиями Счетным комитетом совместно с Администрацией Президента проводится работа по ежегодной оценке эффективности деятельности государственных органов, включая оценку взаимодействия госорганов с гражданами. Фокус данной оценки направлен на определение эффективности по качественному оказанию госуслуг и рассмотрению жалоб и заявлений, а также обеспечению открытости государственных органов. По результатам социологического опроса, проводимого АДГС, уровень удовлетворенности населения качеством государственных услуг по итогам 2020 года достиг 70% и несколько вырос по сравнению с предыдущим годом», - сказала во время международной научно-практической конференции в столице Наталья Годунова.

Глава Счетного комитета отметила, что по поручению Главы государства будет активизирован механизм применения независимых социальных опросов как ключевого инструмента эффективности работы государственных органов и качества предоставляемых ими услуг.

«Несмотря на положительную динамику по уровню развития «электронного правительства» нашей страны в мировых рейтингах, результаты опроса прошлого года показали, что наиболее слабо граждане оценили услуги, полученные через портал «электронного правительства», не выдержавший нагрузки посетителей в период подачи заявок на выплату социального пособия и другой государственной помощи в условиях перехода на удаленный режим работы. Данная проблема подчеркивает необходимость учета формируемых тенденций в области перехода Казахстана к цифровой модели экономики, во многом определяющей качество жизни граждан в современных условиях», - добавила Наталья Годунова.