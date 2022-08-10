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    • Уровень средней зарплаты вырос в Казахстане

    10 Августа 2022 11:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Среднее значение номинальной заработной платы по Республике Казахстан во ІІ квартале 2022 года составило 312 011 тенге. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рост к соответствующему кварталу 2021 года составил 24%, в реальном выражении – 8,9%. Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке во ІІ квартале 2022 года составило 196 728 тенге», - сообщили в ведомстве.

    По статистическим данным, рост заработной платы наблюдается по всем основным видам экономической деятельности.

    «По сравнению с соответствующим кварталом 2021 года наибольший рост зафиксирован в отраслях строительства – 35,5%, транспорта и складирования – 34,8%, горнодобывающей промышленности и разработки карьеров – 28,3%, более низкие темпы отмечены в отраслях здравоохранения и социального обслуживания населения – 12,1%, предоставлении прочих видов услуг – 3,9%», - уточнили в бюро.

    В региональном разрезе наибольший рост зафиксирован в Кызылординской области – 31,3%. Наименьший рост отмечен в Нур-Султане – 14,2%, в реальном выражении (с учетом роста цен) зафиксировано снижение на 0,1 процентный пункт.


    Автор:

    Серик Сабеков

    #Экономика #Общество
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