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    Уровень союзнических отношений России и Казахстана - заслуга Нурсултана Назарбаева - Посольство России в РК

    1 Декабря 2021, 18:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посольство России в Казахстане поздравило казахстанцев с Днем Первого Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook Посольства РФ.

    «Дорогие казахстанцы!

    От всей души поздравляем вас с Днем Первого Президента Республики Казахстан!

    В этот день ровно 30 лет назад состоялись первые всенародные выборы, по итогам которых Нурсултан Абишевич Назарбаев был избран на пост Главы государства.

    Первый Президент – Лидер Нации Н.А. Назарбаев вошел в историю как выдающийся, талантливый и мудрый политик мирового масштаба, с именем которого неразрывно связаны становление казахстанской государственности, единство казахстанского народа, обеспечение политической стабильности и экономического благополучия, укрепление авторитета Казахстана на мировой арене.

    С глубоким удовлетворением хочется отметить высокий уровень союзнических отношений и интеграционных связей России и Казахстана, которые во многом также являются заслугой Нурсултана Абишевича.

    От всего сердца желаем Первому Президенту – Лидеру Нации и всем казахстанцам крепкого здоровья, успехов в покорении новых высот в развитии дружественного Казахстана», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Россия Первый Президент - Елбасы
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