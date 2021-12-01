Уровень союзнических отношений России и Казахстана - заслуга Нурсултана Назарбаева - Посольство России в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посольство России в Казахстане поздравило казахстанцев с Днем Первого Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook Посольства РФ.

«Дорогие казахстанцы!

От всей души поздравляем вас с Днем Первого Президента Республики Казахстан!

В этот день ровно 30 лет назад состоялись первые всенародные выборы, по итогам которых Нурсултан Абишевич Назарбаев был избран на пост Главы государства.

Первый Президент – Лидер Нации Н.А. Назарбаев вошел в историю как выдающийся, талантливый и мудрый политик мирового масштаба, с именем которого неразрывно связаны становление казахстанской государственности, единство казахстанского народа, обеспечение политической стабильности и экономического благополучия, укрепление авторитета Казахстана на мировой арене.

С глубоким удовлетворением хочется отметить высокий уровень союзнических отношений и интеграционных связей России и Казахстана, которые во многом также являются заслугой Нурсултана Абишевича.

От всего сердца желаем Первому Президенту – Лидеру Нации и всем казахстанцам крепкого здоровья, успехов в покорении новых высот в развитии дружественного Казахстана», - говорится в сообщении.



