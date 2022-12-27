Уровень социального обеспечения занятых граждан повысят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане повысят уровень социального обеспечения занятых граждан. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр подчеркнула, что действующая в Казахстане система страхования по пяти социальным рискам соответствует международным стандартам и реальным экономическим условиям.

«Она будет сохранена, но меняется ее целевая задача. Система будет направлена не только на осуществление социальных выплат, а, прежде всего, на стимулирование легальной занятости для повышения уровня социальной защищенности формально занятых граждан», – сообщила Тамара Дуйсенова.

Для достижения этой цели, по ее словам, предусмотрено введение единого обязательного платежа для наемных работников малого бизнеса, специального налогового режима для граждан, работающих с помощью онлайн-платформы, снижение страховых тарифов для работодателей, которые страхуют своих работников от несчастных случаев.

«Принимаемые меры по снижению ставок будут сопровождаться поэтапным повышением размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования и страховых компаний. Так, со следующего года гражданам, потерявшим работу, в соответствии с периодом уплаты взносов предусмотрены выплаты из ГФСС в размере 45% от прежнего дохода до 6 месяцев», – отметила глава Минтруда.



