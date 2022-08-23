Уровень смертности детей в ДТП остается высоким в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И.о. председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев сообщил о снижении количества ДТП с участием детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, что Глава государства объявил 2022 год Годом детей. Следует отметить, что в текущем году количество дорожно-транспортных происшествий с их участием сократилось на 5% и пострадавших в них – на 2%», - сказал Жандос Мураталиев на брифинге в МВД.

Тем не менее, по его словам, уровень смертности детей в дорожно-транспортных происшествиях остается высоким - 7%.

«Дети – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. Чаще всего причиной дорожно-транспортных происшествий из-за незнания правил дорожного движения или пренебрежения ими являются дети, которые играли на проезжей части, пересекали улицу в неустановленных местах. По вине несовершеннолетних зарегистрировано 88 ДТП, в которых погибли 8 и травмированы 99 детей», - отметил спикер.