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    Уровень смертности детей в ДТП остается высоким в Казахстане

    23 Августа 2022, 13:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И.о. председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев сообщил о снижении количества ДТП с участием детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вы знаете, что Глава государства объявил 2022 год Годом детей. Следует отметить, что в текущем году количество дорожно-транспортных происшествий с их участием сократилось на 5% и пострадавших в них – на 2%», - сказал Жандос Мураталиев на брифинге в МВД.

    Тем не менее, по его словам, уровень смертности детей в дорожно-транспортных происшествиях остается высоким - 7%.

    «Дети – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. Чаще всего причиной дорожно-транспортных происшествий из-за незнания правил дорожного движения или пренебрежения ими являются дети, которые играли на проезжей части, пересекали улицу в неустановленных местах. По вине несовершеннолетних зарегистрировано 88 ДТП, в которых погибли 8 и травмированы 99 детей», - отметил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ДТП Происшествия Безопасность МВД РК
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