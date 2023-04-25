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    Уровень сероводорода в воздухе замерили в Петропавловске

    25 Апреля 2023, 06:35

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с начала года автоматические станции филиала РГП «Казгидромет» зарегистрировали 1 231 превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе. Об этом сообщили в департаменте экологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе ведомства заверили, что случаев высокого – 10 и выше ПДК - и экстремально высокого – 50 ПДК - загрязнения не было. Зафиксировали всего 17 превышений более 5 ПДК. Газоанализаторы на определение сероводорода на двух станциях работают в круглосуточном режиме и передают показания каждые 20 минут на сервер, в мобильном приложении информация обновляется через каждый час.

    «Источником загрязнения является накопитель сточных вод ТОО «Кызылжар су».

    С августа 2017-го года введена в эксплуатацию механическая очистка, направленная на удаление взвешенных частиц из сточных вод, поступающих на канализационные очистные сооружения. Механическая очистка подготавливает стоки к последующей естественной биологической очистке путем отстаивания и испарения в прудах-накопителях. После запуска полной схемы очистки риск попадания запаха сероводорода на территорию города значительно уменьшится», - прокомментировали в пресс-службе.

    Завершить строительство очистных сооружений с внедрением биологической очистки планируют до 2027 года.

    Ранее директор научно-технологического центра воды Александр Рейбандт отмечал, что источником зловония в этом году является как раз не накопитель сточных вод. С 2021 года компания занимается его очисткой с помощью специально разработанной микроводоросли. По мнению Александра Рейбандта, неприятный запах может исходить от оттаивающих болотцев и свалок.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экология Петропавловск
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