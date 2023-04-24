Уровень сельского образования активно повышают в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области активно реализуется проект по повышению уровня образования в сельских школах. Благодаря улучшению качества интернета в сельских школах проектом будут охвачены все малокомплектные сельские школы региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проекта BILIM ALL стартовал в 2022 году по инициативе акима области Ералы Тугжанова. Он направлен на повышение качества образования в сельских малокомплектных школах.

Суть проекта заключается в том, что лучшие учителя области, работающие в 10 ведущих школах города Актобе, обучают в онлайн-режиме учащихся малокомплектных школ по 5 основным предметам.

Это позволило исключить преподавание нескольких предметов одним учителем, что часто практикуется в школах с неукомплектованными классами. Занятия проходят в школе, рядом со школьниками находятся их учителя, которые следят за дисциплиной и помогают усвоить материал. Изначально к проекту были подключены 10 тысяч учащихся 120 школ, теперь их станет больше.

В частности, в регионе была активизирована работа по обеспечению высокоскоростным интернетом сельских населенных пунктов. В результате в минувшем месяце проектом были охвачены еще три школы. После решения вопроса с доступом к интернету сел, проектом будет охвачены все оставшиеся малокомплектные школа региона, в которых сейчас обучаются около 4 тысячи детей. Таким образом образовательным проектом будут охвачены 14 тысяч сельских детей.

Как отмечают в управлении образования, с начала реализации проекта наблюдается устойчивое снижение разницы в уровне образования между сельскими и городскими школами. Срез знаний в январе показал повышение качества знаний обучающихся по региональному проекту Bilim ALL, на 3%, в апреле рост достиг 4,7%.

Отметим, BILIM ALL является частью комплексного проекта «Ауыл аманаты», направленного на повышение благосостояния сельских жителей, инфраструктурное развитие сельских территорий, повышение качества образования и здравоохранения.



