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    09:37, 29 Июль 2023 | GMT +6

    Уровень рождаемости в Финляндии достиг исторического минимума в первом полугодии 2023 года

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    Фото: Синьхуа
    ХЕЛЬСИНКИ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Уровень рождаемости в Финляндии достиг рекордно низкой отметки в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщило в четверг в своем пресс-релизе Статистическое управление страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    За первое полугодие этого года в общей сложности родилось 21 180 младенцев. Это на 1082 рождения меньше в годовом исчислении и является самым низким показателем за всю историю регистрации, начиная с 1900 года, говорится в пресс-релизе.

    Коэффициент рождаемости в Финляндии неуклонно снижается с 2010-х годов, когда он составлял 1,87. В «пандемийные» 2020 и 2021 годы произошло временное увеличение числа новорожденных. За этим в 2022 году последовал спад, и коэффициент рождаемости снизился до 1,32.

    «Снижение продолжилось и в этом году. Общий предварительный коэффициент рождаемости за последние 12 месяцев (с июля 2022 по июнь 2023 года) составил 1,28. Этот показатель является рекордно низким», - говорится в пресс-релизе Статистического управления Финляндии.


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