Уровень преступности снизился в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О снижении уровня преступности в столице сообщил заместитель начальника департамента полиции города Астаны Госман Жакин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уровень преступности на 10 тысяч населения снизился со 139 до 136 преступлений. Удалось снизить количество изнасилований, грабежей, разбоев, хулиганств, улучшено раскрываемость причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев, интернет-мошенничеств, грабежей», - сообщил Госман Жакин на заседании общественного совета столицы.

По его словам, выявлено 188 наркопреступлений, в том числе 142 факта сбыта, изъято свыше 254 кг различных видов наркотиков, в 7 раз больше синтетических.

«Пресечена деятельность 4 нарколабораторий, заблокировано 69 наркосайтов. Ликвидирован устойчивый канал, пресечена деятельность ОПГ, осуществлявшей поставку и сбыт наркотиков на территории столицы. Задержаны организатор, основной поставщик наркотиков и пять членов преступной группы. Изъято свыше 37 кг гашиша», - добавил полицейский.



