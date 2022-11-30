Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Уровень преступности снизился в Астане

    30 Ноября 2022, 16:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О снижении уровня преступности в столице сообщил заместитель начальника департамента полиции города Астаны Госман Жакин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уровень преступности на 10 тысяч населения снизился со 139 до 136 преступлений. Удалось снизить количество изнасилований, грабежей, разбоев, хулиганств, улучшено раскрываемость причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев, интернет-мошенничеств, грабежей», - сообщил Госман Жакин на заседании общественного совета столицы.

    По его словам, выявлено 188 наркопреступлений, в том числе 142 факта сбыта, изъято свыше 254 кг различных видов наркотиков, в 7 раз больше синтетических.

    «Пресечена деятельность 4 нарколабораторий, заблокировано 69 наркосайтов. Ликвидирован устойчивый канал, пресечена деятельность ОПГ, осуществлявшей поставку и сбыт наркотиков на территории столицы. Задержаны организатор, основной поставщик наркотиков и пять членов преступной группы. Изъято свыше 37 кг гашиша», - добавил полицейский.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Борьба с преступностью
    Новости по теме
    Новости по теме
    Схрон похищенного оружия нашли в Алматинской области
    Свыше 1,2 млн тенге отдала мошеннику жительница ВКО
    Помочь в приобретении квартиры обещала знакомой безработная туркестанка
    Около 4 млн тенге выманила у карагандинцев мошенница за поставку несуществующего товара
    Популярное
    1 Президент Казахстана провел встречу с капитанами бизнеса Франции
    2 Два котла вышли из строя за двое суток на ТЭЦ Жезказгана
    3 50 млн евро в Казахстан намерена инвестировать французская машиностроительная компания
    4 Президент РК встретился с основателем Французского института международных отношений
    5 Энергетики просят экибастузцев отказаться от​ сомнительных способов ускорить подачу тепла в дома
    Новости партнеров