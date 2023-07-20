Уровень преступности снизился на 18% в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сокращен уровень преступности в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прокуратуре Костанайской области прошел брифинг с участием заместителя прокурора Бауыржана Бекбосынова.

«Уровень преступности в регионе сократился на 18,1% (с 3 704 до 3 032), тяжких преступлений на 6,8% (с 1 042 до 971), средней тяжести на 23,8% (с 1 717 до 1 309) и небольшой тяжести на 21,6% (с 454 до 356). В результате активизации работы уполномоченных служб повышена выявляемость наркосбытчиков на 70,8% (с 48 до 82), изъято 270 кг, рост на 43% (189 кг)», — сообщил Б. Бекбосынов.

Также в регионе по видам правонарушений снижены кражи на 26,2%, грабежи - на 6,3%, скотокрадство - на 62,2%, половые преступления против несовершеннолетних - на 17,6%, мошенничества - на 2,7%, правонарушения в общественных местах - на 8,3%.

«Половые преступления снизились с начала года с 17 до 14, изнасилования снизились с 8 до 3. В 2021 году был большой рост таких преступлений. Мы пошли по такому пути, что в детских учреждениях провели анкетирование, чтобы выявлять такие факты. В том числе и такие комплексные меры позволили снизить показатели», - отметил Б. Бекбосынов.

Особое беспокойство у ведомства вызывает онлайн-мошенничество. Поэтому в прокуратуре призывают население не доверять обещаниям легкого заработка и не вестись на уловки мошенников, о чем постоянно сообщается в СМИ.