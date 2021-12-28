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    Уровень осведомленности казахстанцев о киберугрозах назвали в МЦРИАП

    28 Декабря 2021, 13:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности принимает меры для повышения осведомленности населения об угрозах кибербезопасности. Об этом рассказал вице-министр ведомства Асхат Оразбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях развития культуры в сфере информбезопасности Министерством проводятся постоянно мероприятия по повышению осведомленности населения об угрозах кибербезопасности. По результатам проведенной работы осведомленность населения по вопросам кибербезопасности в 2021 году составила 75%», - сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек на расширенном заседании Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента.

    Также, по словам Асхата Оразбека, в Академии государственного управления в рамках курсов переподготовки по информбезопасности за период с 2018 по 2021 годы прошли обучение 18,5 тысяч государственных служащих.

    Ранее вице-министр сообщил, что Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности планирует рассмотреть вопрос повышения штрафов за нарушения в сфере информационной и кибербезопасности.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Связь, ТВ, IT Безопасность МЦРИАП
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