Уровень осведомленности казахстанцев о киберугрозах назвали в МЦРИАП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности принимает меры для повышения осведомленности населения об угрозах кибербезопасности. Об этом рассказал вице-министр ведомства Асхат Оразбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях развития культуры в сфере информбезопасности Министерством проводятся постоянно мероприятия по повышению осведомленности населения об угрозах кибербезопасности. По результатам проведенной работы осведомленность населения по вопросам кибербезопасности в 2021 году составила 75%», - сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек на расширенном заседании Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента.

Также, по словам Асхата Оразбека, в Академии государственного управления в рамках курсов переподготовки по информбезопасности за период с 2018 по 2021 годы прошли обучение 18,5 тысяч государственных служащих.

Ранее вице-министр сообщил, что Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности планирует рассмотреть вопрос повышения штрафов за нарушения в сфере информационной и кибербезопасности.