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    Уровень моря поднимается в 2,5 раза быстрее, чем в XX веке – ООН

    1 Октября 2019, 08:20

    ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Согласно отчету ООН по таянию льдов, уровень моря с 2005 года поднялся в 2,5 раза быстрее, чем за весь XX век, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Группа экспертов ООН по климату предупреждает, что таяние льда увеличится в четыре раза к 2100 году, если уровень углекислых выбросов (CO2) будет на том же уровне, что и сегодня.

    В то же время, по их мнению, если планете удастся удержать уровень глобального потепления максимум на 2 градуса выше доиндустриального, то это может стабилизировать рост.

    В целом, согласно спецдокладу ООН, уровень моря за последние 200 лет поднялся на один метр.

    Автор: Ильяс Омаров.

    Автор:

    ООН Экология
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