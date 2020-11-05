Уровень коррупции в Туркестанской области снизился - Умирзак Шукеев

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Республиканского информационно-просветительского штаба при Агентстве Ырза Турсынзада, директор департамента добропорядочности Агентства РК по противодействию коррупции Ганижан Асанулы и аким области Умирзак Шукеев провели встречу с активом области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Основная цель - создание конструктивного диалога и развитие принципов добропорядочности через расширенную информационную деятельность.

На встрече члены штаба, работа которого нацелена на предупреждение коррупции, отметили, что коррупцию можно искоренить, совершив прорыв в общественном сознании. Также было сказано об изменении мировоззрения, формировании антикоррупционной культуры и прочного иммунитета.

Директор департамента добропорядочности агентства Ганижан Асанулы презентовал проект «Интерактивная карта открытых бюджетов», созданный с целью оптимизации доступа к информации, повышения доверия к государственной власти и создания прямого канала связи между властью и гражданским обществом.

«Нельзя гоняться за показателями и работать на статистику. Для этого необходимо внести изменения в требования закона. Госслужащие боятся, не могут самостоятельно принимать решения, так как оказывается большое давление. К примеру, никто не хочет ехать в отдаленные села и работать акимом. Следовательно, необходимо минимизировать необоснованное преследование. Без изменения закона не будет порядка», - сказал секретарь Туркестанского областного маслихата Кайрат Балабиев.

Для искоренения коррупции в Туркестанской области реализуется множество пилотных проектов. Один из них - JUMYS.SITCEN.KZ Система внедрена в сфере образования. Проект был выбран администрацией Президента РК как один из лучших в республике, и теперь активно внедряется в других регионах. Проект позволяет автоматизировать процесс приема на работу учителей общеобразовательных школ и конкурсного назначения директоров школ.

«В свое время в детских садах было много трудностей, в том числе при устройстве ребенка в детский сад и очередью. Это способствовало процветанию коррупцию. После того, как большая часть из них перешла в частные руки, эта проблема разрешилась. В то же время много жалоб поступало в отношении колледжей. Там коррупция проявлялась в двух направлениях. Главное – борьба за государственные гранты. Были задержаны руководители ряда колледжей. Кроме того, многие студенты колледжа просто числились в списках и вообще не приходили на занятия. Стипендии между собой делили учитель и руководитель колледжа. В это время студенты работают на базарах, не посещают занятия. Таким образом, у молодежи формируется устойчивое представление о коррумпированности в колледжах. Такие пробелы имеют место быть, и это надо признать. Необходимо задействовать юридические механизмы по этим вопросам», - сказал первый заместитель председателя областного филиала партии «Nur Otan» Бейсен Тажибаев.

Учитывая, что основным способом борьбы с коррупцией является ее предотвращение, глава региона Умирзак Шукеев подчеркнул, что уровень коррупции в Туркестанской области значительно снизился по сравнению с предыдущими годами. При этом он отметил, что сотрудничество с Республиканским информационно-просветительским штабом придаст новый импульс.