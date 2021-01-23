Уровень коррупции снизился в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау под председательством акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова прошло первое заседание региональной комиссии по противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на службу центральных коммуникаций региона.

На заседании были подведены итоги исследования «Мониторинг состояния коррупции в Казахстане в 2020 году», проведенного организацией Transparency International, а также был обсужден уровень коррупции в Атырауской области и меры по ее профилактике.

Согласно исследованию, были опрошены 9 000 респондентов в городах, областных и районных центрах и изучено 1 347 заявок, поступивших на портал «Открытый диалог».

«По результатам опросов общественного мнения, доля лиц, подвергшихся коррупции при обращении в госорганы в регионе снизилась на 9% по сравнению с 2019 годом», - сообщил первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Атырауской области Айдос Мамыт.

Руководитель проектного офиса «Адалдық алаңы» Альфия Адиева рассказала о проделанной в прошлом году работе.

«С целью формирования антикоррупционной культуры в обществе проектным офисом «Адалдық алаңы» проведено 72 информационно-разъяснительных мероприятия. Сейчас мы предлагаем подготовить для граждан обучающие видеоролики по электронным услугам для повышения информированности населения. Создать специальный сайт для обеспечения прозрачности всех предоставляемых в электронном виде услуг, до минимума сократив обращения граждан непосредственно в государственные органы», - сказала Альфия Адиева.

Подводя итоги встречи, глава региона подчеркнул, что, несмотря на снижение коррупции в регионе, необходимо активизировать работу по предотвращению ее распространения. Махамбет Досмухамбетов дал ряд поручений соответствующим должностным лицам.