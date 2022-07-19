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    Уровень коррупции при лицензировании детских садов снизится – Минпросвещения

    19 Июля 2022, 13:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель комитета дошкольного образования Гульмира Каримова в ходе онлайн-брифинга сообщила, что дошкольные образовательные организации не имеют прямой связи с лицензирующим органом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уровень и риски коррупции при лицензировании детских садов снизятся. Ведь выдача лицензии относится к сфере оказания государственных услуг. Она полностью автоматизирована. Кроме того, дошкольные образовательные организации не имеют прямой связи с лицензирующим органом», - сказала Г. Каримова.

    По ее словам, в настоящее время разрабатываются нормативные документы по внедрению данной услуги. После завершения этих работ процесс будет автоматизирован через систему «Е-лицензирование».

    Ранее вице-министр просвещения Шолпан Каринова сообщила, что лицензия как инструмент подтверждения готовности организации позволит проверить условия для детей при открытии детского сада.

    «Только в этом году благодаря мерам господдержки открываются более 300 детсадов, больше половины из них частные, 140 уже открылись на более чем 10 тыс. мест», - написала Шолпан Каринова.

    Она также отметила, что государство не ставит задачу закрытия садов, лицензирование точно к этому не приведет.

    «Условия функционирования детсадов должны быть одинаковыми, как в государственных, так и в частных, так как там воспитываются наши дети, работают наши педагоги», - подчеркнула Шолпан Каринова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Коррупция Борьба с коррупцией Минпросвещения РК
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