Уровень казахстанской науки оценил Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уровень казахстанской науки оценил министр науки и образования РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я бы поставил оценкучетыре. Я имею в виду «хорошо». По десятибалльной шкале это будет, наверное, 7или 8», - сказал Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы журналистов в рамкахмеждународного форума молодых ученых в Нур-Султане.

В целом министр рассказал, с какими проблемами сталкиваетсянаучная отрасль. Так, финансирование, по словам Асхата Аймагамбетова, остаетсяодной из главных проблем.

«Вы знаете, очень много подвергали критике развитие системынауки. Первое – это вопросы системы финансирования, второе – вопросы управлениянаукой. Мы много говорим о том, что сегодня расходы на науку не превышают 0,12%от ВВП. Это катастрофически мало. В то же время мы должны признать, если у насне будет адекватной системы управления наукой и ее финансирования, котораябудет транспарентной, справедливой, понятной для всех, то выделяемые средстване могут быть полностью эффективны. Для того чтобы сама система былаэффективной, нам необходимо выстроить определенную программу принятия решений»,- добавил Асхат Аймагамбетов.

Напомним, ранее министр также сообщил, что при Министерствеобразования и науки РК состоитсяпервое заседание Совета молодых ученых.