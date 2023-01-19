Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Уровень износа теплосетей в Атырауской области достиг почти 60 %

    19 Января 2023, 04:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Уровень износа тепловых семей в Атырауской области достиг почти 60 %. Увеличивается и изношенность сетей электро- и водоснабжения. Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сериккали Канапин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На территории области всего проложено 567,7 км тепловых сетей. Сегодня уровень их износа составляет 58,7%. Уровень износа 14 352 км электрических сетей достигает 40%, из 4 263 км сетей водоснабжения изношено 29%. Для решения этой проблемы по предложению комитета по регулированию естественных монополий проводится работа в рамках инвестиционных программ», – сообщил Сериккали Канапин.

    Основная программа - «Тариф в обмен на инвестиции», цель которой снижение уровня износа сетей электроснабжения, тепловых коммуникаций и водопроводных сетей.

    «Для решения проблемы сначала необходимо расширить инвестиционные программы компаний-монополистов. Очевидно, что изношенные сети невозможно поменять в течение одного года. Наша цель сейчас – снизить уровень износа сетей, принадлежащих компаниям-монополистам, до 15%. Эти работы будут осуществляться поэтапно», –говорит руководитель комитета по регулированию естественных монополий по Атырауской области Министерства национальной экономики Республики Казахстан Алибек Толеп.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Отопительный сезон Атырау ТЭЦ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Толщина льда позволяет провести крещенские купания в Атырауской области - ДЧС
    Теплоснабжение нескольких домов в Экибастузе временно приостановят
    Как проходит отопительный сезон в СКО
    Четыре многоэтажки временно отключат от отопления в Экибастузе
    Популярное
    1 Мейрам Кожухов назначен акимом Караганды
    2 Сабит Оспанов назначен акимом Абайского района Карагандинской области
    3 Еркежан Кунтуган назначена директором телеканала Jibek Joly
    4 Три межрайонные больницы откроют в Актюбинской области
    5 Руслан Кенжебеков назначен акимом Актогайского района Карагандинской области
    Новости партнеров