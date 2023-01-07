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    Уровень инфляции в Нидерландах показывает снижение

    7 Января 2023, 05:17

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Годовой уровень инфляции в Нидерландах снизился до 9,6% в декабре 2022 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Нидерланды являются пятой по величине экономикой Европейского Союза.

    В начале нового года национальное статистическое агентство Нидерландов CBS опубликовало данные об уровне роста цен в стране.

    В сентябре 2022 года инфляция в Нидерландах достигла 14,5%. Скачок цен был связан с ростом цен на энергоносители в Европе.

    Исчисление инфляции в Нидерландах по европейским показателям показало, что ее уровень составил 11%, снизившись на 0,3 процентных пункта по сравнению с ноябрем 2022 года.

    Небольшой спад в декабре был вызван снижением цен на продовольствие и энергоносители, сообщает CBS.

    Например, в декабре энергия стоила на 30% дороже, чем год назад, но в ноябре разница составила более 41%.

    Агентство CBS ожидает, что инфляция в Нидерландах снизится до 3,2-3,7% в 2023 году, поскольку установленный правительством потолок цен на энергоносители оказывает влияние на цены.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Нидерланды
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