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    Уровень инфляции в июне посчитали в СКО

    5 Июля 2023, 07:27

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области инфляция в июне составила 15,9%. В мае этот показатель был равен 17,3%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента Бюро национальной статистики, за год цена на продовольственные товары возросли на 15,7%, непродовольственные – на 16,8%, платные услуги подорожали на 15,2%.

    Заметно увеличилась стоимость риса – на 48%. Продукт входит в перечень социально значимых. В стабфонд его закупают в Кызылординской области. В этом году приобрели 204 тонны.

    Булочные и мучные кондитерские изделия, по сравнению с июнем прошлого года, подросли в цене на 32%, кондитерские изделия – на 24%, молочные продукты – на 20%, колбасы – почти на 19%, фруктовые и овощные соки – на 14,5%, мясо и птица – на 12,5%. Дороже на 8% и 2%, соответственно, стали соль и сахар.

    Ожидаемо снизилась в июне цена на свежие овощи – более чем на 9%. В том числе почти на треть стала дешевле белокочанная капуста, на 21% - помидоры.

    В группе непродовольственных товаров моющие и чистящие средства подорожали на 37%, материалы для обслуживания и ремонта жилых помещений – на 18%, одежда и обувь – на 15,5%. Около 15% составил рост цен на фармацевтическую продукцию.

    Стоимость услуг общественного питания за год увеличилась на 25%, по обслуживанию и ремонту жилых помещений – на 17,7%. Интернет подорожал почти на 16%. Поездка в санаторий обойдется на 8% дороже. Наибольший рост в группе платных услуг показали услуги по вывозу мусора – более чем на 71%.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экономика Статистика Инфляция
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