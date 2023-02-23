Уровень инфляции в Италии в январе текущего года показал снижение

РИМ. КАЗИНФОРМ – На основе данных за январь 2023 года Агентство статистики Италии (Istat) отмечает «явное замедление» темпов инфляции в стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Годовой уровень инфляции в Италии в январе текущего года снизился до 10 % с 11,6 % в декабре 2022 года.

«Это было немного ниже показателя в 10,1 %, который национальное статистическое агентство прогнозировало в своей предварительной оценке», - отметили в Istat.

По оценкам специалистов, замедление было вызвано главным образом снижением роста цен на регулируемые энергоносители, которые выросли с +70,2% до –12 %, и, в меньшей степени, на нерегулируемые энергоносители (с +63,3 % до +59,3 %), а также на необработанные продукты питания (с +от 9,5 % до +8,0 %).

Вызванная резким ростом цен на энергоносители, инфляция в Италии достигала пиковых значений в 11,8 % в ноябре и октябре прошлого года.

ISTAT сообщила, что ее индекс потребительских цен вырос на 0,1 % в январе в месячном выражении.

Индекс часто покупаемых товаров, таких как продукты питания и товары для дома, вырос на 12 % в годовом выражении в январе 2023 года по сравнению с 12,6 % в декабре 2022 года.



