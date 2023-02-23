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    Уровень инфляции в Италии в январе текущего года показал снижение

    23 Февраля 2023, 12:38

    РИМ. КАЗИНФОРМ – На основе данных за январь 2023 года Агентство статистики Италии (Istat) отмечает «явное замедление» темпов инфляции в стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Годовой уровень инфляции в Италии в январе текущего года снизился до 10 % с 11,6 % в декабре 2022 года.

    «Это было немного ниже показателя в 10,1 %, который национальное статистическое агентство прогнозировало в своей предварительной оценке», - отметили в Istat.

    По оценкам специалистов, замедление было вызвано главным образом снижением роста цен на регулируемые энергоносители, которые выросли с +70,2% до –12 %, и, в меньшей степени, на нерегулируемые энергоносители (с +63,3 % до +59,3 %), а также на необработанные продукты питания (с +от 9,5 % до +8,0 %).

    Вызванная резким ростом цен на энергоносители, инфляция в Италии достигала пиковых значений в 11,8 % в ноябре и октябре прошлого года.

    ISTAT сообщила, что ее индекс потребительских цен вырос на 0,1 % в январе в месячном выражении.

    Индекс часто покупаемых товаров, таких как продукты питания и товары для дома, вырос на 12 % в годовом выражении в январе 2023 года по сравнению с 12,6 % в декабре 2022 года.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Экономика Италия Мировые новости Инфляция
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