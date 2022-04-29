Уровень инфляции в Бельгии стабилизировался, но остается на высоком уровне

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По данным агентства статистики Бельгии «Statbel», уровень инфляции в Бельгии в апреле составил 8,3 %, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Инфляция стабилизировалась в апреле и перестала расти впервые с января 2021 года. Тем не менее, устойчивый рост общего уровня цен в стране остается высоким +8,31%. Это самый высокий показатель инфляции в Бельгии с марта 1983 года.

В апреле основное подорожание коснулось мяса, хлеба и круп. Выросли цены на автомобили, проживание в гостиницах, стоимость овощей, а также обслуживание и ремонт автомобилей. Топливо, природный газ, одежда и комбинированные телекоммуникационные услуги, с другой стороны, оказали понижательное влияние на индекс.

В то же время правительство Бельгии планирует провести индексацию некоторых доходов жителей страны. Социальные пособия, а также пенсии бельгийцев в мае увеличатся на 2%, а в июне увеличатся зарплаты госслужащих - тоже на 2%.