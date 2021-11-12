Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Уровень инфляции растет в СКО

    12 Ноября 2021, 15:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается рост цен на все группы товаров. Инфляция за октябрь возросла еще почти на 1%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента Бюро национальной статистики, за десять месяцев инфляция в СКО составила 6,9%. По итогам сентября она была на уровне 6%.

    Продовольственные товары с начала года подорожали на 8%, непродовольственные – на 6,4% и услуги – почти на 6%.

    Среди продовольственных товаров значительно возросла цены на масло и жиры, хлеб и крупы – от 13 до 15%. Почти на 12% подорожала в зерносеющем регионе мука. Более чем на 9% увеличилась стоимость мяса и рыбы, свежие овощи. Подешевели с начала года яйца, рис и пшено – от 5,5 до 7%.

    Автомобили подорожали на 12%, предметы домашнего обихода, книги – почти на 6%, моющие и чистящие средства, одежда и обувь – более чем на 4%.

    Дизельное топливо подорожало на 41%, бензин – на 14%.

    Тарифы на электроэнергию с начала года повысились на 18,5%. Газ стал дороже на 16%. Почти на 10% подорожали образовательные услуги. На 8% возросла аренда жилья.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экономика Цены и тарифы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде