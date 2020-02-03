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    Уровень господдержки АПК в Казахстане ниже, чем в странах ЕАЭС - Минсельхоз

    3 Февраля 2020, 16:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Господдержка агропромышленного комплекса (АПК) в Казахстане на низком уровне, чем в соседних странах и странах ЕАЭС. Об этом заявил первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас уровень господдержки ниже, чем у партнеров по Единому экономическому пространству. К примеру, в Беларуси уровень господдержки - 8,1% от ВВП сельского хозяйства, в России - 6,3%, а у нас - всего 5%. При этом ежегодное недофинансирование госпрограммы АПК составляет около 140 млрд тенге», - сказал Айдарбек Сапаров на заседании в Сенате Парламента.

    При этом он отметил, что господдержка АПК у ближайших соседей не только выше по общей сумме выделяемых средств, но и лучше по механизмам субсидирования.

    «По данным обзора господдержки в странах ЕАЭС, подготовленной департаментом агропромышленной политики ЕЭК в Российской Федерации льготное кредитование субъектов АПК осуществляется по ставке 1-5%, тогда как у нас 6-8%, Лизинг сельхозтехники и оборудования предоставляется по ставке 3,5%, тогда как ставки вознаграждения по лизингу КазАгроФинанс составляют 4-7% в зависимости от источника привлечения средств», - проинформировал А. Сапаров.

    «Если в Казахстане при инвестиционном субсидировании возмещается в основном 25%, то в России – это 20-30% на федеральном уровне, а также до 70% на региональном уровне. В Российской Федерации используется такой механизм как возмещение первоначального взноса при лизинге техники, оборудования и скота в размере 40-80%, который в Казахстане не применяется вообще», - добавил первый вице-министр сельского хозяйства.

    В этой связи, по словам Айдарбека Сапарова, Казахстану необходимо наращивать объемы государственной поддержки и расширять линейку механизмов господдержки, перенимая опыт соседних стран.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сенат Минсельхоз Сельское хозяйство ЕАЭС
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