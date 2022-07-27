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    Уровень госпитализации больных КВИ остается низким - Минздрав  РК

    27 Июля 2022, 15:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Занятость коек по Казахстану составляет 30%. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на подъем заболеваемости, уровень госпитализации больных остается низким. По состоянию на 27 июля текущего года, стационарную помощь по КВИ в республике оказывают 180 инфекционных больниц с мощностью 4500 коек, госпитализированы 1342 пациента, занятость коек составляет 30%», - сказала Айжан Есмагамбетова на пресс-конференции в СЦК.

    По ее словам, проведен анализ пациентов, находящихся на стационарном лечении. Так, из числа пациентов на стационарном лечении с КВИ дети в возрасте до 18 лет составляют 36,3%. Взрослые пациенты составили 64%. Имеют сопутствующие заболевания 51,9%.

    «Несмотря на рост заболеваемости, занятость реанимационных коек составляет 8%. В отделениях реанимации находятся 44 человека, из которых наибольшее количество реанимационных больных отмечается в Нур-Султане – 24 пациента, в Кызылординской области – 7 пациентов . На ИВЛ находятся 7 пациентов. Возраст пациентов от 70 старше – 5, дети до года - 1. У всех пациентов имеются сопутствующие заболевания, состоят на диспансерном учете у кардиолога и терапевта», - сообщила главный санврач Казахстана.

    По ее словам, практически у всех пациентов имеются сопутствующие заболевания. Так, у 19% пациентов отмечается артериальная гипертензия, у 4,4% хроническая обструктивная болезнь легких, у 9% ишемическая болезнь сердца, у 6% сахарный диабет.

    «Для оказания медицинской помощи пациентам с КВИ на уровне ПМСП организовано 2387 мобильных бригад по наблюдению за больными с КВИ, из них 1000 на селе. За первое полугодие 2022 года мобильными бригадами осуществлено 815 тыс. выездов. Наибольшее количество выездов осуществлено в Карагандинской области и в городах Нур-Султан и Алматы», - добавила А. Есмагамбетова.

    Она проинформировала, что по итогам шести месяцев 2022 года количество вызовов службы скорой медицинской помощи увеличилось на 3,6%, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. При этом, вызовы скорой медицинской помощи пациентам с подозрением на КВИ уменьшились в 3,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

    Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в Казахстане выросла в 1,9 раза за последнюю неделю.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Здоровье
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