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    Уровень эпидситуации в РК будут учитывать по показателю госпитализированных с COVID-19

    19 Июля 2022, 17:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов провел заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    В работе комиссии приняли участие представители центральных государственных органов, руководители регионов и представители НПП «Атамекен».

    В Казахстане за последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в 3,2 раза. До 89% заболевших приходится на невакцинированных и непрошедших ревакцинацию за последние 6 месяцев.

    Озвучены результаты мониторинга с посещением организаций ПМСП г. Нур-Султана по оказанию медицинской помощи населению по COVID-19.

    Мониторинг, проведенный в 8 поликлиниках города, показал, что в 12% из них (частные медицинские организации) не организована работа фильтр-кабинетов, не ведется дистанционный мониторинг пациентов с COVID-19, не соблюдаются дезинфекционный, масочный режимы, социальная дистанция.

    Вице-премьер Ералы Тугжанов поручил столичному акимату принять соответствующие меры в отношении медицинских организаций, не соблюдающих алгоритм ведения больных вирусом COVID-19. Также аналогичные проверки поручено провести во всех регионах.

    Учитывая уровень вакцинации, свойства циркулируемого варианта «омикрон» и готовность системы здравоохранения, актуализирована текущая матрица оценки эпидемиологической ситуации с заменой показателя заболеваемости на показатель занятости коек на 100 тысяч населения с разделением на 3 зоны: «зеленая», «желтая» и «красная».

    Актуализированная матрица позволит обеспечить жизнедеятельность населения и объектов бизнеса в текущих эпидемиологических условиях.

    C учетом актуализации матрицы пересмотрены подходы к ограничительным мерам, вводимым при ухудшении эпидобстановки.

    Так, при нахождении региона в «зеленой» зоне, но при повышении числа «R» рекомендуется ношение масок в закрытых учреждениях и общественном транспорте.

    При переходе региона в «желтую» зону:

    перевод контактных лиц на дистанционную форму работы;

    перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 при контакте с больным COVID-19 на дистанционную форму работы;

    исключение проведения мероприятий с совмещением групп в организациях образования (разрешено проведение мероприятий в группах);

    соблюдение санитарно-дезинфекционного режима на объектах, ежедневное проведение влажной уборки и проветривание помещений на объектах.

    Рекомендовать использование медицинских масок:

    - в местах массового скопления людей (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, рынки, ТРЦ, торговые дома, театры, кинотеатры, ЦОНы, банки, спортивные мероприятия со зрителями);

    - в организованных коллективах;

    - во всех видах транспорта (общественный транспорт, авиа, жд, международные автобусные перевозки).

    Также Межведомственной комиссией поручено дополнительно обсудить с НПП «Атамекен» и заинтересованными государственными органами меры, предусмотренные при переходе в «красную» зону.

    В завершение заседания Е. Тугжанов поручил государственным органам и акиматам активизировать работу по вакцинации и ревакцинации населения, а также проводить широкую разъяснительную работу среди населения.

    В целях обеспечения деятельности бизнеса без ограничения НПП «Атамекен» рекомендовано провести работу по охвату вакцинацией и своевременной ревакцинацией работников предприятий, обеспечению соблюдения санитарно-дезинфекционного режима на объектах бизнеса.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Ералы Тугжанов
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