Уровень цифровой грамотности населения в РК вырос до 87 %

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 1 июля 2022 года количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) в Едином накопительном пенсионном фонде по всем видам взносов составило 11,9 млн единиц — на 2,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В последние годы число вкладчиков в пенсионном фонде РК неизменно растет. Казахстанцы активно используют онлайн-услуги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

Больше всего счетов открыто по обязательным пенсионным взносам (ОПВ): 10,9 млн единиц. Количество счетов, сформированных за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), увеличилось за год почти на 9 %, составив 573,8 тыс. единиц. Наибольший рост количества ИПС наблюдался по счетам, сформированным за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ): их число увеличилось в течение года почти в шесть раз, достигнув 303,6 тыс. единиц.

С ростом численности вкладчиков увеличивается и количество предоставленных услуг. За первое полугодие текущего года ЕНПФ оказал 18,4 млн услуг.

При этом 12,6 млн операций было проведено в электронном формате, 4,4 млн – в автоматическом режиме. Таким образом, порядка 93 % пенсионных услуг казахстанцы получили дистанционно, не выходя из дома или офиса. Цифровизация предоставляемых услуг – одна из приоритетных задач деятельности фонда. К примеру, в 2018 году доля операций по оказанию пенсионных услуг ЕНПФ через электронные каналы связи от общего объема операций составляла 75 %. Налицо увеличение популярности и доступности сервисов.

Электронные услуги вкладчики фонда получают через мобильное приложение ЕНПФ, через официальный сайт и через портал egov.kz. Приложение фонда в Google Play Store скачали более 5 млн раз – это один из лучших показателей в финансовом секторе РК. Официальный сайт не менее популярен. По данным SimilarWeb, только за последние три месяца (май, июнь, июль) 2022 года сайт фонда посетили 671,8 тыс. раз.

Наиболее популярной услугой остается получение выписки с индивидуального пенсионного счета. За шесть месяцев 2022 года выписки с ИПС были выданы более 15,5 млн раз (это 84 % от всех проведенных операций). Из них 12,6 млн выписок было получено в электронном формате – через личный кабинет на сайте enpf.kz, в мобильном приложении или на портале электронного правительства egov.kz. Еще более 2,5 млн выписок было автоматически направлено вкладчикам и получателям, выбравшим способ информирования посредством электронной почты, на внесенный в базу данных ЕНПФ адрес.

Кроме того, в личном кабинете на сайте фонда можно внести изменения и дополнения в свои реквизиты, получить справку о наличии ИПС, подать заявление о назначении пенсионных выплат в связи с установлением инвалидности первой или второй группы бессрочно, а также по добровольным пенсионным взносам, отследить статус заявления на выплату и многое другое.

К примеру, с начала года в автоматическом режиме от уполномоченных операторов было принято 1,4 млн заявлений на улучшение жилищных условий и лечение. Это вторая по популярности услуга ЕНПФ в 2022 году.

Очевидно, что почти все необходимые вкладчикам пенсионного фонда услуги можно получать онлайн-способом, дистанционно. Эта возможность позволяет сэкономить время, силы и финансы и является максимально удобной.

На текущий момент потенциал получения онлайн-услуг довольно велик. Из года в год в стране динамично растет уровень цифровой грамотности населения. Так, в 2021 году доля пользователей, владеющих навыками использования персонального компьютера, смартфона, планшета, ноутбука, а также стандартных программ и получения услуг и сервисов через сеть Интернет, в возрасте 6–74 лет достигла 87,3 %. Напомним: в 2020 году показатель составлял 84,1 %, в 2019-м — 82,1 %, в 2018-м — 79,6 %.

В региональном разрезе самый высокий уровень цифровой грамотности наблюдается среди жителей столицы, а также Алматы и Алматинской области.



