Уровень цифровой грамотности казахстанцев вырос до 85,3%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лучшие показатели по уровню цифровой грамотности населения в возрасте от 6 лет отмечены в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Energyprom.kz.

Уровень цифровой грамотности населения в возрасте от 6 лет вырос с 82% в 2020 году до 85,3% от общей численности населения в 2021 году. Это значительный прогресс, с учетом того, что в 2018 году показатель достигал лишь 77,3%.

Обеспеченность домашних хозяйств ноутбуками сократилась с 54,7% от общего числа домохозяйств в 2020 году до 52,8% в 2021 году, а на 1000 человек их количество уменьшилось со 170 до 164 штуки. Обеспеченность планшетами и сотовыми телефонами выросла: планшетами — с 18% до 19,3%, сотовыми телефонами — с 99,1% до 99,4%. Количество планшетов на 1000 человек увеличилось с 56 до 59 штук, а количество сотовых телефонов сократилось с 769 до 767 штук.

В региональном разрезе лучшие показатели по уровню цифровой грамотности населения в возрасте от 6 лет отмечены в столице: сразу 94,6%. Следом идут Алматинская область (89,3%) и Алматы (88,9%).

Наихудшие результаты зафиксированы в Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях — лишь 76,5% и 76,8%.

Плановый показатель программы на 2021 год — 81,5%. В возрастной категории от 6 лет нужной величины не достигли Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Акмолинская и Карагандинская области.

Уровень цифровой грамотности населения в возрасте от 6 до 74 лет в 2021 году в среднем по РК достиг 87,3%. В этой возрастной категории до планового показателя в 81,5% не дотянули лишь два региона — Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области, где уровень цифровой грамотности населения составил всего 79,2% и 80,2%.