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Уровень безработицы в Казахстане в сентябре составил 4,9%

14 Октября 2018 17:25 103
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Уровень безработицы в Казахстане в сентябре составил 4,9%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане численность безработных в сентябре 2018 года, по оценке, составила 441,9 тыс. человек, что составляет 4,9% от численности рабочей силы (в августе этого года - 4,9%), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК. 

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Официально на конец сентября в органах занятости РК в качестве безработных были зарегистрированы 146,8 тыс. человек, или 1,6% от численности экономически активного населения страны. 

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Ключевые слова: Экономика, Статистика,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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