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    Уровень безработицы в Жамбылской области составил 4,9%

    2 Декабря 2020, 13:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инфляция в Жамбылской области с начала года сложилась на уровне ниже среднереспубликанского показателя и составила 105,3%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил аким Жамбылской области, уровень безработицы в регионе составляет 4,9%, что также ниже среднереспубликанского показателя.

    «По итогам года ожидается выпуск объемов производства. Привлечено 255 млрд тенге инвестиций в основной капитал. С начала года реализуется 17 инвестпроектов на сумму свыше 94 млрд. тенге с созданием 1300 новых рабочих мест, из них на сегодня введены в эксплуатацию 7 проектов на сумму 25,6 млрд. тенге, создано свыше 850 рабочих мест», - сообщил Бердибек Сапарбаев в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

    Как проинформировал аким, на сегодня реализуются четыре проекта в сфере альтернативной электроэнергии. При завершении проектов общая мощность возобновляемых источников электроэнергии составит 400 МВт.

    Аким добавил, что в рамках программы «Экономика простых вещей» одобрено 147 проектов, из них прокредитовано 135 проектов на 49,1 млрд. тенге.

    Напомним, ранее Бердибек Сапарбаев рассказал о ходе строительства нового завода по производству вакцин, в том числе от коронавируса на территории Кордайского района.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Жамбылская область Акимат Экономика Занятость Общество
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