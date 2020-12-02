Уровень безработицы в Жамбылской области составил 4,9%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инфляция в Жамбылской области с начала года сложилась на уровне ниже среднереспубликанского показателя и составила 105,3%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил аким Жамбылской области, уровень безработицы в регионе составляет 4,9%, что также ниже среднереспубликанского показателя.

«По итогам года ожидается выпуск объемов производства. Привлечено 255 млрд тенге инвестиций в основной капитал. С начала года реализуется 17 инвестпроектов на сумму свыше 94 млрд. тенге с созданием 1300 новых рабочих мест, из них на сегодня введены в эксплуатацию 7 проектов на сумму 25,6 млрд. тенге, создано свыше 850 рабочих мест», - сообщил Бердибек Сапарбаев в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Как проинформировал аким, на сегодня реализуются четыре проекта в сфере альтернативной электроэнергии. При завершении проектов общая мощность возобновляемых источников электроэнергии составит 400 МВт.

Аким добавил, что в рамках программы «Экономика простых вещей» одобрено 147 проектов, из них прокредитовано 135 проектов на 49,1 млрд. тенге.

Напомним, ранее Бердибек Сапарбаев рассказал о ходе строительства нового завода по производству вакцин, в том числе от коронавируса на территории Кордайского района.