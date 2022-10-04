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Уровень безработицы в СКО составит около 5%

Автор:  
Олеся Жуковень
4 Октября 2022, 22:36
Уровень безработицы в СКО составит около 5%

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по итогам года прогнозируют уровень безработицы в 4,9%, долю населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума - 5%. Сведениями поделился на заседании акимата заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Ринат Ельжасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ринат Ельжасов проинформировал, какие меры предпринимают в регионе, чтобы не допустить высокого уровня безработицы. Он заявил, что по итогам года планируют создать 10,5 тыс. новых рабочих мест в различных отраслях экономики. Из них 9,4 тыс. - по национальным проектам по развитию агропромышленного комплекса, «Сильные регионы – драйвер развития страны», «Здоровая нация», «Образованная нация», «Технологический рывок», «Устойчивый экономический рост» и другим. Еще 1,1 тыс. рабочих мест откроют за счет поддержки бизнес-инициатив.

«Из 10 582 запланированных создано 9 370 новых постоянных рабочих мест, или 88,5%. Из них около 3 тыс. открыты за счет ввода новых производств. Есть риски неисполнения по итогам года в трех районах. В то же время они обладают потенциалом по созданию новых рабочих мест в рамках нацпроектов по развитию АПК за счет расширения действующих предприятий», - отметил Ринат Ельжасов.

Он добавил, что по Национальному проекту по развитию предпринимательства выделили 3,1 млрд тенге. Планируют охватить около 17 тыс. жителей региона мероприятиями занятости. Из них более 3 тыс. человек получат работу в рамках поддержки работодателей путем частичного субсидирования заработной платы, пройдут обучение около 2 тыс. человек.

«В проактивном формате центрами занятости населения трудоустройством будут охвачены более 10 тыс. граждан. На организацию субсидируемых рабочих мест направили 3,4 тыс. человек», - добавил спикер.

Северо-Казахстанская область   Занятость   Регионы Казахстана   Общество  
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