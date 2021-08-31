Уровень безработицы посчитали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области уровень безработицы по итогам второго квартала сложился на уровне 4,8%. Об этом сообщили в департаменте Бюро национальной статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, в структуре безработных поровну женщин и мужчин. Уровень молодежной безработицы – жители области в возрасте 15-28 лет – составил 2,9%.

Официально на конец июля в органах занятости региона зарегистрированы 5,3 тысячи человек, что составляет 1,8% от общего числа рабочей силы области. Этот показатель по итогам второго квартала сложился на уровне 303,1 тысячи человек, или 70,5% от численности населения.

В различных сферах заняты 288,5 тысячи человек в возрасте от 15 лет и старше. Большую часть составляют наемные работники. Среди занятых доля мужчин и женщин практически равнозначна: 144,4 тысячи и 144,1 тысячи человек, соответственно.

Ранее в акимате Петропавловске заявляли, что для получения профессиональных навыков молодыми специалистами и сокращения молодежной безработицы организовали оплачиваемую практику.