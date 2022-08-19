Уровень безработицы населения в РК в городах снизился на 0,7 %

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во втором квартале 2022 года численность безработных в РК составила 452 тыс. человек — лишь на 0,1 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в городской местности их число сократилось на 0,7 %, до 269,1 тыс. человек, а в сельской сельской местности численность безработных выросла за год на 1,3 %, до 182,8 тыс. человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Уровень безработицы населения в РК остался прежним, составив во втором квартале 2022 года 4,9 %. При этом городской местности пошел на спад — с 4,9 % во втором квартале 2021-го до 4,8 % во втором квартале 2022 года, а в сельской местности показатель по сравнению с прошлым годом не изменился, оставшись на уровне 4,9%, а в.

В гендерном разрезе разрыв более значителен. Так, уровень безработицы среди мужчин увеличился с 4,2 % до 4,4 %, но это все же значительно ниже уровня безработицы среди женщин, который во втором квартале 2022 года составил 5,3 %, что, однако, меньше, чем в прошлом году (5,6 %).

В региональном разрезе самый высокий уровень безработицы в РК во втором квартале 2022 года пришелся на Мангистаускую и Туркестанскую области: по 5,1 %. Следом идут Жамбылская и Западно-Казахстанская области, а также города Алматы и Шымкент: по 5 % в каждом из регионов.

Самый низкий уровень безработицы наблюдался в Улытауской области (4,2 %,) следом идут Карагандинская область (4,5 %) и столица (4,7 %).



