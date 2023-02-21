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    Уровень безопасности в школах проверят в Атырауской области

    21 Февраля 2023, 06:43

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Проверить уровень безопасности в школах Атырауской области в течение месяца поручили спецкомиссии в ходе совещания с участием акима региона Серика Шапкенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С докладом об уровне безопасности в школах выступила руководитель управления образования региона Гульнар Садуахасова.

    «По данным Национальной образовательной базы данных, в 214 учреждениях области насчитываются 9 668 камер видеонаблюдения, 501 камера в 77 школах подключена к Центру оперативного управления. 22 учреждения не подходят для интеграции в систему. В прошлом году на установку тревожной кнопки из местного бюджета выделено 88 млн тенге. В 200 школах она была успешно установлена. Выяснилось, что 305 камер подлежат замене, часть из этого количества уже заменена, остальные заменят после поставки», - сообщила Гульнар Садуахасова.

    Аким области поручил создать специальную комиссию и в течение месяца провести проверку безопасности в организациях образования.

    «Для полного обеспечения безопасности детей будут приняты все необходимые меры. Сколько денег потребуется, столько и будет выделено», - сказал Серик Шапкенов.

    Вопрос о безопасности в школах вновь стал актуальным после нападения девятиклассника с топором на учеников в одной из школ Петропавловска. Пострадали трое школьников, двое из которых оказались в реанимации.

    Первый заместитель акима Северо-Казахстанской области Марат Тасмаганбетов пообещал провести весь комплекс исчерпывающих мероприятий, чтобы не допустить повторения случаев нападения, как это случилось в школе Петропавловска.

    Министр просвещения Гани Бейсембаев поручил усилить контроль за входящими в школы лицами.

    Фото: Региональная служба коммуникаций Атырауской области

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование Безопасность Регионы Общество Атырау школа
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