Уровень бедности в Казахстане снизился почти в девять раз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благодаря активным мерам по социальной поддержке населения за период с 2001 по 2021 годы, за 20 лет, уровень бедности в Казахстане, то есть доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, снизилась с 46,7% до 5,2%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.

Основной задачей социальной политики и главным критерием ее эффективности является неуклонное повышение благосостояния народа Казахстана. Тенденция динамичного снижения уровня бедности в стране стала результатом реализации республиканских программ, которые действовали в период с 2000 по 2005 годы, отмечают в ведомстве. Особую роль этом процессе сыграло принятие закона «О государственной адресной социальной помощи», вступившего в действие в 2002 году. Этим документом предусматривается оказание адресной соцпомощи (далее – АСП) малообеспеченным гражданам, которые в силу тех или иных объективных причин (возраста, временной нетрудоспособности, состояния здоровья, отсутствия работы и т. д.) испытывают трудности в обеспечении условий для собственной жизнедеятельности.

«В условиях перехода страны к новой стадии индустриального развития сложилась необходимость пересмотра действующих минимальных социальных стандартов, усиление АСП, переход от пассивной помощи к активной политике, стимулирующей трудовую активность и усилия семей для преодоления трудной жизненной ситуации. В связи с этим с 2020 года действующая система предоставления адресной социальной помощи была скорректирована. Главным ориентиром стала мотивация к труду, обеспечение прозрачности и справедливости в отношении учета доходов малообеспеченных граждан и размеров государственной поддержки», - пояснили в Минтруда.

Реализация введенных мер осуществляется в комплексе и включает в себя поддержку многодетных матерей, модернизированную адресную социальную помощь, гарантированный социальный пакет.

Новые подходы в оказании АСП предусматривают:

1) Госпособие многодетным семьям, имеющим 4-х и более несовершеннолетних детей, выплачиваемое независимо от доходов, в дифференцированных размерах в зависимости от количества детей в семье. В 2022 году размер пособия для семей с 4 детьми составляет 16,03 МРП – 50 975 тенге, для семей с 5 детьми составляет 20,04 МРП – 63 727 тенге, с 6 детьми - 24,05 МРП – 76 479 тенге, с 7 детьми - 28,06 МРП – 89 231 тенге, с 8 и более детей – по 4 МРП на каждого ребенка.

2) Модернизацию действующей системы оказания АСП:

- возвращено ежеквартальное назначение АСП;

- усилены требования к трудоспособным получателям АСП;

- усилен институт участковых комиссий.

3) Внедрен гарантированный социальный пакет для детей из числа малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 18 лет, предусматривающий бесплатное питание по месту обучения, льготный проезд на городском общественном транспорте, обеспечение школьными формой и принадлежностями, для детей дошкольного возраста – обеспечение продуктовыми наборами и гигиеническими принадлежностями.

На 1 октября текущего года АСП назначена 129,9 тыс. семьям, или 668,8 тыс. человек. Безусловную денежную помощь получили 22% из всех получателей АСП, обусловленную денежную помощь – 78%.

Из числа трудоспособных получателей АСП, которым предоставляется обусловленная денежная помощь, количество занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости составляет 70%.

На 1 октября текущего года численность получателей ГСП составила 343 тыс. детей, в том числе продуктовый пакет получили 178,4 тыс. детей в возрасте от 1 до 6 лет, помощь в рамках фонда «Всеобуч» получили 164,6 тыс. детей в возрасте от 7 до 18 лет.

В целом по республике по состоянию на 1 октября 2022 года выплачено 43 млрд тенге.

«Введенные меры, направленные на мотивацию к труду и преодоление семьями с низкими доходами трудной жизненной ситуации, позволили снизить количество получателей АСП в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом новые подходы позволили обеспечить адресность, прозрачность и справедливость оказания помощи малообеспеченным гражданам, и дают им новый стимул к труду», - отметили в ведомстве.



