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    «Уроки жизни»: ветераны-афганцы встретились с молодежью в Актобе

    16 Февраля 2022, 02:23

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе прошла встреча ветеранов-афганцев с молодежью, посвященная 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Встреча под названием «Ерен еңбек ердікі» в рамках проекта «Уроки жизни» была организована областным молодежным ресурсным центром.

    Со студентами из Казахско-Русского международного университета и университета имени Сактагана Баишева встретились председатель областного общественного объединения «Ассоциация ветеранов войны в Афганистане» Марат Койлыбаев, начальник отдела воспитательной, идеологической, военно-патриотической работы управления по делам обороны районов Астана и Алматы города Актобе МО РК Избаскан Кутанов.

    Марат Койлыбаев рассказал молодым актюбинцам о событиях Афганской войны, причинах и последствиях введения советских войск в Афганистан. Участники встречи обсудили актуальные вопросы воспитания патриотизма, любви к Родине, верности военной присяге. .

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Армия Общество Молодежь
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