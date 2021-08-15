Уроки Олимпиады, День Абая, «красная» ковидная зона – обзор событий в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя с 9 по 15 августа 2021 года прошла в Казахстане под тревожным сигналом не отступающей «красной» зоны во всех регионах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ». Но обо всем по порядку.

В понедельник, 9 августа казахстанских олимпийцев встретили в Алматы. Среди спортсменов, вернувшихся с Олимпиады - бронзовые призеры ОИ-2020 боксеры Сакен Бибосынов и Камшыбек Кункабаев, а также каратисты Софья Берульцева и Дархан Асадилов. Болельщики, родственники, а также друзья устроили атлетам теплый прием.

Также спортсменов, защищавших честь Казахстана, поздравил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В Олимпийских играх в Токио участвовали 93 спортсмена из Казахстана. Глава государства поблагодарил казахстанских атлетов и поздравил бронзовых призеров Олимпиады. Но итоговый результат национальной команды – 8 бронзовых медалей и 83 позиция в общекомандном зачете – не соответствует спортивному потенциалу Казахстана и значительным средствам, которые государство вкладывает в развитие спорта, отметил Президент.

«Необходимо извлечь правильные уроки из токийской Олимпиады, чтобы на следующих играх в Париже показать результаты, оправдывающие надежды наших граждан. Выступление национальной сборной на Олимпиаде свидетельствует в пользу срочных, эффективных реформ в такой важной сфере, как спорт», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Указом Президента РК бронзовые призеры Олимпиады были награждены государственными наградами Республики Казахстан.

С 10 августа 2020 годав Казахстане отмечается День Абая – великого казахского мыслителя и поэта. В прошлом году, в честь 175-летия со дня рождения Абая, эта дата Постановлением Правительства РК была внесена в календарь праздничных дней. День Абая широко отметили не только в всех регионах страны, но и в ближнем и дальнем зарубежье.

Цикл материалов корреспондентов МИА «Казинформ» был посвящен выставкам книг, презентации юбилейной почтовой марки, литературным онлайн-конкурсам, встречам и обсуждениям ученых, экспертов о роли великого Абая в воспитании молодежи, укреплении нравственности казахского народа.

Безусловно, самой напряженной темой остается ситуация с коронавирусом. К сожалению, в течение всей прошедшей недели «красная» зона в Казахстане не отступила. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 августа, в «красной» зоне находятся города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. В «зеленой» зоне находится лишь Туркестанская область.

Вакцинация – единственный действенный метод, который может остановить пандемию. Именно этой теме была посвящена жесткая полемика между казахстанскими врачами. Мнению известной в народе противницы вакцины - врача Айны Бакеевой апеллировала доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Динагуль Баешева. «Я понимаю Ваше огромное желание помочь, но в данном случае Вы выступаете, как псевдоинтеллектуал, потому, что Вы далеки от вопросов иммунологии, вакцинологии на современном этапе», - отметила профессор, призвав коллегу остановится и не вводить в заблуждение людей. Свою позицию высказал и Рафаил Розенсон - взрослый и детский аллерголог-иммунолог, а также бывший преподаватель Айны Бакеевой в университете. «Я призываю Вас: остановитесь, примените все свои знания, все свои таланты, весь свой дар убеждения, в противоположном направлении. Давайте привьем максимальное количество населения, остановим эпидемию, и вернемся к мирной доковидной жизни», - сказал Р. Розенсон.

Горькую правду о том, до чего себя доводят граждане, пренебрегая санитарными требованиями, рассказал заведующий реанимационным отделением столичного инфекционного госпиталя на базе ННЦТО Павел Останин. «Средний срок нахождения в реанимации у нас 21 день. Максимальные сроки с положительным исходом – 50 дней. Пациенты, которые здесь лежат, мечтают о глотке свежего воздуха, мечтают сделать вдох полной грудью. Люди думают, что это их не коснется, пока не окажутся под ИВЛ. Поступают и антиваксеры, которые думают, что вакцина убивает, и противники ковида, сторонники теории заговора. А потом под ИВЛ они все равны, когда начинают задыхаться под ИВЛ - начинают понимать, что важно, а что нет», - рассказал Павел Останин.

Кстати, результаты клинических исследований казахстанской вакцины QazVac были опубликованы в одном из наиболее известных и самых авторитетных общих журналов по медицине - The Lancet. Журнал публикует результаты оригинальных исследований в области медицины и здравоохранения, а также последние достижения по разработке и исследованию вакцин против COVID-19.

Среди актуальных тем дня – подготовка к новому учебному году. Переход к традиционному формату обучения – необходимая мера. Об этом в ходе прямого эфира рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. «Подавляющее большинство родителей, учителей и школьники давно ждали эту новость. Недавно межведомственная комиссия приняла решение о том, что возможно начать новый учебный год в традиционном формате», - сказал министр образования. Асхат Аймагамбетов отметил, что оффлайн формат касается и детских садов, колледжей, вузов.

«Для нас важным вопросом является безопасность детей. Мы должны обеспечить необходимую организационную подготовку. Санитарные ограничения, прежде всего, масочный режим. Второе – режим кварцевания, дезинфекция. Третье – нахождение класса в одном кабинете, то есть отменяется кабинетная система. Закрепляется один класс, перемены тоже будут в разное время», - пояснил министр образования РК.

Между тем, к концу недели Министерство образования РК опубликовало список обладателей государственных образовательных грантов на 2021-2022 учебный год. Всего для участия в конкурсе присуждения грантов документы подали более 75 тысяч абитуриентов. В этом году наиболее востребованными стали такие направления, как «Образование» и «Здравоохранение». Как отмечается, все обладатели грантов для зачисления должны будут представить свои документы в вузы до 25 августа.

О непростой ситуации в сельском хозяйстве страны казахстанцам поведал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев. В ходе брифинга Службы центральных коммуникаций он сообщил, что урожай зерновых будет на 20% ниже, чем в 2020 году. «Мы знаем, что в этом году у нас в ряде зерносеющих регионов тоже очень сложная обстановка была. Сейчас Министерство сельского хозяйства, совместно с экспертами своих подведомственных компаний, которые специализируются на этом прогнозе, ведет расчеты. Думаю, что через неделю-полторы, когда мы соберем все данные от местных исполнительных органов, мы сможем дать более точный прогноз. Пока, мы примерно предполагаем, что это будет ниже уровня прошлого года», – сказал Е. Карашукеев.

Также руководитель ведомства отметил что в Казахстане были нарушены основные принципы развития животноводства. «Исходя из критической ситуации с заготовкой кормов в этом году, необходимо принять системные меры, так как развивать животноводство без соответствующей кормовой базы - это большой и неоправданный риск. По данным ученых, у нас в стране ежегодно производится кормов практически в 2 раза меньше от зоотехнической нормы потребности. Причем, около 70% этого объема кормов, в основном заготавливаются на естественных сенокосах и на так называемых косимых пастбищах, продуктивность которых всецело зависит от погодных условий. Вот здесь и кроется одна из основных причин низкой продуктивности скота», – сказал Е.Карашукеев.

Среди мировых новостей зарубежные корреспонденты МИА «Казинформ» освещали пожары в Турции. «Сгоревшие леса поднимутся из пепла», - сообщил Президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, строительные работы на затронутых стихийным бедствием территориях начнутся уже через месяц.

Жаркая погода на территории Казахстана пока еще держится. Но в течение прошедшей недели, в частности, в столице, ощущалось явное дыхание осени. В выходные дни и начале следующей недели ожидается похолодание, сообщают синоптики. «Похолодание ожидается 14-16 августа в Казахстане. Жара сохранится только на западе. Обширный антициклон, подпитываемый прохладным Атлантическим воздухом, продолжит смещаться через территорию Казахстана, и вызовет понижение температуры теперь уже в южных, юго-восточных и восточных регионах. На юге столбики термометров днем опустятся до 22…30 тепла, на юго-востоке 17…25 тепла, а на востоке 15…25 тепла. Северные области ждет небольшое потепление, здесь температура повысится до 23…28 тепла. И лишь на западную половину Казахстана по-прежнему будут поступать теплые и сухие воздушные массы из районов Ирана, сохраняя погоду без осадков, и основной фон температуры 32…40 тепла», - говорится в прогнозе на ближайшие дни.