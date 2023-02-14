Уроки безопасности для учеников поручил разработать Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с нападением на учеников в школе Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, это неординарный случай. Он вызвал большую обеспокоенность в обществе. Вопрос безопасности в школах волнует всех, у кого есть дети. Как мы видим, даже внутри школы есть риски. Необходимо вновь пересмотреть вопросы безопасности и провести проверку всех учебных заведений. Надо увеличить количество видеокамер и рассмотреть вопрос усиления контроля на входе в школы», - сказал глава Правительства во время заседания.

Он поручил Министерству внутренних дел внести согласованные предложения, Министерству здравоохранения взять на особый контроль лечение пострадавших детей. Министерству просвещения совместно с министерствами внутренних дел и чрезвычайных ситуаций нужно разработать уроки безопасности- дети должны четко знать, как вести себя в разных ситуациях.

Ранее в МВД раскрыли подробности нападения, произошедшего 13 февраля. По видеозаписям камер наблюдения установлено, что в 07:40 часов в школу пришел ученик 9 класса со школьным рюкзаком, в котором, как оказалось, находились кухонные топор, нож и самодельная маска. Он беспрепятственно прошел на 2-ой этаж. К этому времени в школе собрались ученики, так как занятия начинаются в 8:00 часов. В 07:50 в туалете 2-го этажа подозреваемый надел самодельную маску белого цвета и выбежал в коридор с топором в руках, где нанес ученику 10 класса два удара топором в область головы, ученице 10 класса - один удар обухом топора в область предплечья и два удара по голове, а также ударил один раз обухом топора по голове ученика 9 класса. Увидев происходящее, ученики старших классов и подоспевшие учителя задержали нападавшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело.





Фото: t.me/Kzgovernment















