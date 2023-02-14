Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Уроки безопасности для учеников поручил разработать Премьер-Министр РК

    14 Февраля 2023, 10:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с нападением на учеников в школе Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конечно, это неординарный случай. Он вызвал большую обеспокоенность в обществе. Вопрос безопасности в школах волнует всех, у кого есть дети. Как мы видим, даже внутри школы есть риски. Необходимо вновь пересмотреть вопросы безопасности и провести проверку всех учебных заведений. Надо увеличить количество видеокамер и рассмотреть вопрос усиления контроля на входе в школы», - сказал глава Правительства во время заседания.

    Он поручил Министерству внутренних дел внести согласованные предложения, Министерству здравоохранения взять на особый контроль лечение пострадавших детей. Министерству просвещения совместно с министерствами внутренних дел и чрезвычайных ситуаций нужно разработать уроки безопасности- дети должны четко знать, как вести себя в разных ситуациях.

    Ранее в МВД раскрыли подробности нападения, произошедшего 13 февраля. По видеозаписям камер наблюдения установлено, что в 07:40 часов в школу пришел ученик 9 класса со школьным рюкзаком, в котором, как оказалось, находились кухонные топор, нож и самодельная маска. Он беспрепятственно прошел на 2-ой этаж. К этому времени в школе собрались ученики, так как занятия начинаются в 8:00 часов. В 07:50 в туалете 2-го этажа подозреваемый надел самодельную маску белого цвета и выбежал в коридор с топором в руках, где нанес ученику 10 класса два удара топором в область головы, ученице 10 класса - один удар обухом топора в область предплечья и два удара по голове, а также ударил один раз обухом топора по голове ученика 9 класса. Увидев происходящее, ученики старших классов и подоспевшие учителя задержали нападавшего.

    По данному факту возбуждено уголовное дело.


    Фото: t.me/Kzgovernment

    Автор:

    Анеля Касымова

    Премьер-министр РК Образование Безопасность Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Карагандинские педагоги сделали подарок школьнику, спасшему младшую сестру во время пожара
    Занятия для школьников Абайской области перевели в онлайн-формат
    Закрыты участки дорог в двух областях Казахстана
    100 тысяч высококлассных IT-специалистов планируют подготовить в Казахстане к 2025 году
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров