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    Урок мужества с космонавтом Тохтаром Аубакировым провели в столице

    12 Апреля 2022, 17:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном военно-патриотическом центре ВС РК в честь 31-й годовщины со дня полета первого казахстанского космонавта в космос при поддержке акимата города движения «Жас Сарбаз» организован урок мужества «История, не вписанная в книгу: Путь в космос». В рамках мероприятия с жассарбазовцами встретился первый казахстанский летчик-космонавт, Халық қаһарманы Тохтар Аубакиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    В мероприятии также приняли участие представители Министерства обороны Республики Казахстан, генералы, акимы районов, председатель РОО детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас Сарбаз» Мейрбек Мендыгалиев, председатель городского филиала молодежного военно-патриотического движения «Жас Сарбаз» Асхат Налшыбек.

    Тохтар Аубакиров рассказал участникам встречи истории из жизни космонавтов, дал наставления, воспитывающие дух патриотизма, прививающие любовь к Родине.

    «Наши учителя должны понимать, что просто на учебниках невозможно воспитать ребенка. Книги — это, конечно же, хорошо, но когда ребенок встречается с живым примером, это лучше запоминается. Дети, они как губки – все моментально впитывают в себя. Надо их только подтолкнуть в правильном направлении», – отметил Тохтар Аубакиров.

    «Мне сильно запали в душу слова нашего космонавта о том, что в школе надо учиться, а не просто просиживать от звонка до звонка. Такие встречи действительно дают подросткам стимул ставить перед собой цели и добиваться их любой ценой», – поделился жассарбазовец Ерасыл Абыкенов.

    Воспитанники движения «Жас Сарбаз» с особым интересом слушали содержательные и интересные рассказы гостя, смогли задать ему интересующие их вопросы.

    Встреча продолжилась открытием выставки «Путь в космос», приуроченной ко Дню космонавтики.

    Кроме того, столичный филиал движения «Жас Сарбаз» организовал специальную экскурсию для своих воспитанников в АО «Қазақстан Ғарыш Сапары». Их ознакомили с производимой на месте техникой и технологиями, показали музей с предметами, которые космонавты использовали в космическом пространстве.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Освоение космоса История Казахстана Дата
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