Урочище Тамгалы вошло в проект «8 чудес ШОС»

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе Евразийского экономического форума в городе Сиане КНР был презентован туристический проект «8 чудес ШОС», в который от Казахстана было включено урочище Тамгалы с древними наскальными рисунками. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект «8 чудес ШОС» - это восемь уникальных памятников архитектуры и истории стран ШОС. Среди них урочище Тамгалы с 4 тысячами наскальных рисунков в Казахстане. Объект вошёл в список исторического наследия ЮНЕСКО. От Индии в чудеса света вошла 182-метровая статуя Валабхаи Пателя, от Кыргызстана - озеро Иссык-Куль, от Таджикистана - дворец Навруз, от Узбекистана - архитектурный ансамбль «Пои Калян» 12-16 веков, от России - маршрут «Золотое кольцо». От Китая был предложен дворец Дамин, от Пакистана - могольское наследие город Лахор, где расположен форт и сады Шалимар.

«Туристический рынок стран ШОС характеризуется как привлекательный и перспективный. От каждого члена ШОС были выбраны свои культурные объекты, призванные заинтересовать туристов. Проект направлен на формирование единого туристического маршрута», - сообщил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

Он также рассказал, что в мире доходы от туризма растут с каждым годом, в прошлом году показатели выросли на 5 процентов, что составляет более 5 трл долларов. И сегодня развитие туризма рассматривается как перспективное направление.

Заместитель генерального секретаря оргкомитета экономического форума Ван Канвей считает, что потенциал историко-культурного наследия стран ШОС не используется в полной мере.

«В Китае происходит бум выездного туризма. Ежегодно 150 млн человек выезжают за границу. Из них в Россию - около 2 млн, а в страны Центральной Азии - ещё меньше», - отметил он.



