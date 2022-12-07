Урезан бюджет на благоустройство строящегося в Костанае Смарт-центра

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Костанайской области Кумар Аксакалов посетил сегодня строящийся Смарт-центр в Костанае. Он поручил сократить расходы на строительство запланированного рядом с центром бульвара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Строительство центра идет полным ходом, планируется сдать его в сентябре следующего года. Общая стоимость проекта – 10,7 млрд тенге.

«Первый этаж строящегося Смарт- центра будет занимать административный блок. Здесь предусмотрен актовый зал на 300 посадочных мест, зал приема на 150 посадочных мест и столовая. По второму этажу: одно крыло будут занимать кружки художественного направления, второе - IT-направления. Третий этаж- агро-биологическое, химико-физическое направление»,- сообщил на презентации руководитель управления строительства Берик Танжариков.

Планируется, что в смарт-центре будет несколько лабораторий. В числе них - кружок программируемого радио, химико-техническая лаборатория , класс начального технического моделирования, физико-техническая лаборатория, кружок возобновляемых источников энергии, класс инженерии, а также класс робототехники

Вместе с тем, по информации Б. Танжарикова, возле Смарт-центра планируется строительство бульвара площадью 1,3 гектара. Изначально стоимость строительства бульвара была определена свыше 1,9 млрд тенге. По поручению акима Костанайской области Кумара Аксакалова, бюджет на это урезан.

«Это очень дорого. Мы проанализировали бюджет в течение двух дней и решили, что есть очень дорогие проекты. Считаю, что это неправильно. Это не совсем разумные бюджетные траты, когда у нас люди сидят без воды и дорог»,- сказал К. Аксакалов.

Управление строительства, исходя из поручений акима, снизило стоимость проекта по строительству бульвара. Теперь на это направят чуть больше 718 млн тенге.

Также аким области в ходе беседы с журналистами сообщил, что по запланированному на следующий год ремонту дороги по проспекту Абая не будут применяться гранитные бордюры, о которых было заявлено ранее городскими властями.

«Гранитных бордюров не будет, соответствующее поручение дано. Делать будем из местных хороших бордюров. Это вот два примера (затраты на строительство бульвара и гранитные бордюры), на основании которых можно сделать много более полезного для жителей нашей области. Поручение было дано всем нашим специалистам, они отрабатывают»,- подытожил К. Аксакалов.

Фото- top-news.kz



