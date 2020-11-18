Урегулировать работу мониторинговых групп просит партия «Ак жол»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предприниматели пожаловались на неправомерные, по их мнению, действия со стороны мониторинговых групп депутатам партии «Ак жол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Демократическую партию «Ак жол» поступают обращения от предпринимателей из Тараза, Алматы, Актобе, Талдыкоргана, Усть-Каменогорска, Уральска и других регионов, возмущенных их фактической травлей со стороны так называемых «мониторинговых групп». Действительно, в СМИ регулярно сообщается о выявленных нарушениях санэпидограничений, тайных тоях и вечеринках. Такие факты, создающие угрозу распространения пандемии, безусловно, нужно пресекать и привлекать к ответственности их организаторов. В то же время у нас, как сторонников построения правового государства, вызывают вопросы используемые методы мониторинговых групп. Как сообщают предприниматели, эти группы порой состоят из общественных активистов и работников акиматов, с которыми взаимодействуют наряды полиции», - сказал в своем депутатском запросе на пленарном заседании Мажилиса депутат Азат Перуашев.

Согласно заявлениям бизнесменов, во время своих рейдов они врываются на объекты бизнеса, отбирают объяснительные у предпринимателей о настоящих или мнимых нарушениях. Затем на основании этих объяснительных работники СЭС, которые зачастую даже не присутствовали на проверке, составляют протокол об административном правонарушении и налагают неподъёмные штрафы безо всяких предупреждений.

«Сообщается и о вымогательствах и прямых провокациях, когда проверяющие выступают в роли клиентов и сами толкают бизнес на нарушения (например, засиживаясь в кафе и отказываясь его покидать позже времени), а затем фиксируют «нарушения». Между тем порядок проведения проверок бизнеса чётко регламентирован Предпринимательским кодексом РК. В частности, предусмотрено, что каждая проверка должна проводиться уполномоченным госорганом в той сфере, на предмет которой проверяется субъект бизнеса. То есть проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, обязательно должна возглавлять СЭС. Согласно статье 155 кодекса, субъекты контроля и надзора (в данном случае представители СЭС) вправе привлекать третьих лиц к участию в проверке, с посещением объекта контроля, лишь для фиксирования правонарушения. Следовательно, сотрудники СЭС сами должны проводить проверки, не передавая свои полномочия другим лицам. А сегодня повсеместно происходит обратное», - заявил депутат.

По его словам, мониторинговые группы без участия сотрудников СЭС (которые лишь оформляют протоколы и штрафы по объяснительным, отобранным полицией) привлекают предпринимателей к ответственности по статьям 425 (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) и 462 (Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований) КоАП РК.

«Однако ни одна из этих статей не входит в компетенцию ни представителей акимата, ни представителей полиции, ни общественных активистов. Так, согласно статье 133 Предпринимательского кодекса, в отношении субъектов частного предпринимательства правоохранительные органы проводят контрольные и надзорные мероприятия только в рамках оперативно-розыскной деятельности, уголовного преследования, административного производства. Проверки масочного или временного режима работы МСБ, проводимые полицией, прокуратурой, представителями акиматов, а тем более активистами, не соответствуют нормам закона. Демократическая партия «Ак жол» считает, что нельзя бороться с нарушителями закона, также нарушая закон», - отметил мажилисмен.

Он подчеркнул, что государство должно требовать выполнения законодательных норм, исключительно опираясь на закон, и напомнил, что буквально на днях Президент Касым-Жомарт Токаев поручил взять под жесткий контроль все потенциально коррупциогенные участки в сфере противопандемических мероприятий.

«Было отмечено, что отдельного внимания требует качество работы проверяющих органов, то есть полиции, акиматов, мониторинговых групп и призвал проверяющих не злоупотреблять полномочиями, а распоряжаться ими правильно и не применять принцип «проверяю кого хочу и когда хочу». В этой связи депутатская фракция «Ак жол» просит незамедлительно урегулировать работу мониторинговых групп в соответствии с законодательством, включая право предпринимателей на защиту и противодействие незаконным требованиям, а органам прокуратуры – обеспечить контроль за обязательной регистрацией проверок бизнеса, их законностью и соблюдением прав предпринимателей», - заключил А. Перуашев.

Напомним, 16 ноября в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции Глава государства поручил Правительству взять под жесткий контроль все потенциально коррупциогенные участки.

«Отдельного внимания требует качество работы проверяющих органов, то есть полиции, акиматов, мониторинговых групп. В период пандемии им даны широкие, можно сказать, чрезвычайные полномочия по проверке бизнеса и граждан. И это оправданно. Этими полномочиями следует распоряжаться правильно и ими нельзя злоупотреблять. Поэтому принцип «проверяю кого хочу и когда хочу» не должен применяться», – отметил Президент Казахстана.