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    Урбанисты представили концепцию развития Павлодара

    9 Сентября 2022, 18:33

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Глава Павлодарской области Абылкаир Скаков обсудил с представителями ассоциации урбанистов проекты будущих зон досуга горожан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Инклюзивный молодежный спортпарк расположится на пересечении улиц Ломова – Катаева. В основу легли создание тематических зон для абсолютно разных поколений. Это площадки для детей, зоны отдыха для подростков, воркаут и скейт-зоны для спортсменов, веровочный парк, сухой фонтан и футбольный корт. В целом, парк для молодежи будет доступен зимой и летом.

    Также планируется благоустройство эко-парка «Усолка». С учетом особенностей территории проектировщики провели функциональное зонирование: набережная для рыбалки, зоны для пикников, прогулки, высадки деревьев, кэмпинга, холмы для катания в зимний период. А для доступности посетителей в дальние уголки парка будет выстроена внутренняя грунтовая дорога и эко-тропы из декинга для прогулок.

    Урбанистами еще рассматриваются предложения горожан. В свою очередь, аким региона поручил решить вопросы парковки, пляжной зоны и обеспечения чистых зон.

    Универсальный спортивный парк для биатлона и триатлона, протяженностью 3,7 км, появится в западной части города вдоль Иртыша. На многофункциональном пространстве расположатся памп трек трассы, пирс для спортсменов, проезды, тротуары, велосипедные дорожки и модульные сооружения. Ключевыми особенностями станут смотровая башня по мировым аналогам и пешеходный мост через реку вблизи речного вокзала с перспективой соединения с центральной Набережной.

    Еще одним новшеством станет реновация улицы Лермонтова. На основе проведенного анализа требуется комплексный подход не только к архитектурно-художественному облику, но и организации пешеходно-транспортных путей для уменьшения рисков ДТП. По плану здесь появятся безопасная велодорожка, игровые площадки, зоны активного и тихого отдыха с парклетами, торговые павильона, малые архитектурные формы и остановочные комплексы, высадят 750 деревьев.

    Как отметил ландшафтный архитектор Роман Шнайдерман, все проекты реализуются с минимальным влиянием на окружающую среду и сохранением зеленого фонда.

    «По инициативе главы региона ведется разработка концепции Павлодара. Проекты очень разные, но вместе с тем, нужные для города. Ведутся обсуждения и концептуальные проработки с жителями. В основу легли экологически чистые идеи без вырубки деревьев», - сообщил урбанист.

    Абылкаир Скаков подчеркнул, что важно учесть все пожелания жителей и поручил ускорить формирование проектно-сметной документации, чтобы уже в следующем году приступить к реализации проектов по преобразованию городского ландшафта.

    Фото: gurk.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Экология Акимат Регионы Общество Павлодар
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