Уравнять статус адвокатов и прокуроров просит Айдын Бикебаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре состоялось открытие форума государственных обвинителей. О проблемах развития состязательности сторон в уголовном процессе, о статусе адвокатов в стране высказался председатель республиканской коллегии адвокатов Айдын Бикебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чтобы обеспечить равенство прав прокурора и адвоката необходимы ряд законодательных, организационных мер. Просто возьмем с того, что в Конституции адвоката нет. Закон о прокуратуре конституционный, по статусу выше. Следующий вопрос – финансовый. Содержание прокуратуры хорошее. Вы знаете, что по большинству уголовных дел государство предоставляет бесплатного адвоката, адвокат, которому государство платит. Мы посчитали, если бюджет, выделенный на это - 2,7 млрд тенге в год, на всех адвокатов приходится по 80 тысяч тенге в месяц. Понятно, что это гораздо ниже зарплаты прокурора и это с финансовой основы, чтобы равенство было, уже нет. Чтобы получить эту сумму, адвокат должен брать постановление следователя за его подписью. Понятно, что в итоге такой адвокат не будет стимулировать, жаловаться на это следователю, заявлять ходатайство», - рассказал журналистам Айдын Бикебаев.

Также, по словам главы республиканской коллегии адвокатов, в стране не работает статья «Воспрепятствование адвокатской деятельности». Спикер также добавил, что за 30 лет ни одного факта вынесения приговора за воспрепятствование адвокатской деятельности не было.

Айдын Бикебаев также ответил на вопрос журналистов о том, почему в стране получить шанс оправдательный приговор меньше.

«Это, наверное, взаимосвязанные проблемы: и статус адвоката слабый, и в судебной системе нужна реформа. Есть определенные механизмы, которые могут позволять влиять на конкретного судью. Понимание это есть. В сентябре прошлого года Президент дал поручение – снять зависимость судей от вышестоящих коллег. Буквально так звучало поручение. Закон был принят в Сенате. По нашему мнению, это в недостаточной мере решило проблему. Сейчас создалась новая рабочая группа в Сенате. Пытаемся все механизмы, которые видим, которые создают зависимость сняли. Пока это на уровне обсуждения проектов», - добавил он.

Отметим, что во время первой сессии Парламента VIII созыва Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал повысить статус адвокатов.



