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    Уральский «Акжайык» разгромил «Астану» в Кубке Казахстана

    2 Августа 2021, 01:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче четвертого тура группового этапа Кубка Казахстана уральский «Акжайык» сыграл дома против «Астаны», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Столичный коллектив отправил на выезд свой ближайший резерв из молодежи, и он не смог оказать достойного сопротивления сопернику. Хватило гостей только на треть игры, затем Михаил Гащенков счет открыл, а после перерыва Лука Имнадзе и Евгений Козлов довели его до крупного. 3:0 — сильнее «Акжайык».

    Таким образом, «Акжайык» вышел на второе место в группе С Кубка Казахстана с семью очками в активе, такой же показатели имеет «Астана», она строчкой ниже, возглавляет квартет с восемью кызылординский «Кайсар», а на последней позиции с нулем баллов «Актобе».

    «Акжайык» — «Астана» 3:0 (1:0)

    Голы: Гащенков 34 (1:0), Имнадзе 51 (2:0), Козлов 58 (3:0).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Западно-Казахстанская область Спорт
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