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    Уральск примет юниорский чемпионат Казахстана по настольному теннису

    11 Апреля 2021, 11:11

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 13 апреля в Уральске стартует лично-командный чемпионат Казахстана по настольному теннису среди спортсменов 2003 года рождения и моложе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Среди участников соревнования значатся золотые медалисты взрослого чемпионата страны в личном зачёте Алан Курмангалиев (Караганда), Сарвиноз Миркадирова (Шымкент). Выступят все сильнейшие спортсмены этого возраста, члены нашей национальной и молодёжной сборных: Анель Бахыт, Искандер Харки, Сагантай Курмамбаев, Ангелина Романовская, Санжар Жубанов, Александра Смирнова, Арай Ашкеева, Абдул - Мажит Харки и другие.

    Чемпионат пройдёт без зрителей с соблюдением всех санитарных норм и предписаний.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Западно-Казахстанская область Спорт
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