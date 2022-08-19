Ураганы и шторма во Франции и Италии унесли жизни восьми человек

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – Сильные грозы, шторма и ураганы во Франции и Италии унесли жизни по меньшей мере восьми человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

По сообщению национального метеорологического агентства Meteo France, порывы ветра при шторме достигали более 220 км /ч в некоторых районах.

По данным французских властей, на острове Корсика погибли шесть человек, десятки жителей получили ранения и 12 были госпитализированы, один из которых находится в критическом состоянии. Около 45 тыс. домов остались без электричества.

Ливни в среду затопили станции парижского метро и Старый порт Марселя. Ветер силой более 100 км /ч был зафиксирован на вершине Эйфелевой башни.

По данным французского морского управления Средиземноморья, более 100 лодок, потерпевших крушение или севших на мель, обратились за экстренной помощью.

Итальянские регионы Тоскана и Венето объявили чрезвычайное положение, поскольку сильные шторма совпали с высокой температурой воздуха до 43 градусов по Цельсию на юге Италии.

Два человека погибли в результате ЧП в Тоскане, когда в четверг штормовой ветер повалил деревья недалеко от городов Лукка и Каррары. Еще четыре человека получили ранения в результате падения деревьев в палаточном лагере недалеко от Каррары.

В Венеции сильный ветер оторвал куски кирпича от колокольни Святого Марка, туристы были эвакуированы из строения.

На севере Италии шторм вынудил закрыть железнодорожную линию к юго-востоку от Генуи после того, как сильный ветер снес береговые сооружения на рельсы, повредив электрическую цепь.

Сильные дожди идут на фоне летней засухи, аномальной жары и лесных пожаров по всей Европе, которые ученые связывают с антропогенным изменением климата.

Фото: abcnews.go.com