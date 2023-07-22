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    Ураган в Карагандинской области: сорваны крыши казармы, общежития, школы и домов

    22 Июля 2023, 09:16

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Шквальный ветер сорвал кровлю казармы Карагандинской академии МВД РК на площади 700 кв.м. Природная стихия также повредила несколько крыш в Темиртау и в Бухаржырауском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    21 июля в результате сильного порыва ветра в Караганде произошел срыв кровли здания казармы Карагандинской академии МВД РК им. Б.С. Бейсенова на площади 700 кв.м. Надо отметить, месяц назад в этом же учебном заведении произошло аналогичное ЧП.

    Помимо этого ураганный ветер сорвал крыши в городе Темиртау.

    «Из-за сильного ветра сорвало крыши двухэтажного жилого дома по ул. Панфилова на площади 50 кв.м, пятиэтажного многофункционального здания по ул.Тищенко на площади 150 кв.м., в результате падения конструкции крыши повреждены 10 оконных блоков соседнего здания общежития Карагандинского индустриального университета. Также слетели кровли пятиэтажного здания общежития Учебного центра Карагандинской академии МВД РК им. Б.С. Бейсенова на площади 55 кв.м и двухэтажного здания мечети по пр. Республики на площади 250 кв.м», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    А в городском акимате Темиртау сообщили о срыве искусственного покрытия на детской площадке.

    Вчерашний ветер нанес ущерб и в Бухаржырауском районе. В селе Актобе произошел срыв кровли двухэтажного здания общеобразовательной школы на площади 300 кв.м, а в поселке Ботакара пострадали двухэтажный жилой дом и здание спортзала общеобразовательной школы им.Гагарина на предварительной площади 300 кв.м с повреждением трех оконных блоков.

    Во всех вышеуказанных случаях травмированных нет. Но от природной стихии все же пострадал 65-летний мужчина. Он был в салоне рейсового автобуса, следовавшего по трассе «Караганда-Астана». Пассажирский транспорт перевернулся из-за сильного бокового ветра.

    На 21 июля в Карагандинской области было объявлено штормовое предупреждение о грозе и усилении ветра.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Видео Погода МЧС Караганда
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