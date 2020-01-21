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Ураган в Испании унес  жизни четверых человек

21 Января 2020 08:31
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Ураган в Испании унес  жизни четверых человек

БАРСЕЛОНА. КАЗИНФОРМ - Четыре человека погибли от шквалистого ветра, сильного снегопада и низкой температуры, вызванных ураганом Глория, пронесшимся по всей территории Испании в воскресенье и понедельник. Штормовое предупреждение объявлено в более чем 30 провинциях. Валенсия на побережье Средиземного моря и Балеарские острова приняли на себя в понедельник основной удар шторма, передает Reuters.

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В понедельник волны в Валенсии поднялись до 8,44 метров высотой, что, по словам портовых властей, является рекордным.

Мэр города Педро-Бернардо Дэвид Сеговия сообщил, что 63-летний мужчина скончался у себя дома в центральной провинции Авила. Его ранило черепицей, сорванной порывом ветра. На редкость холодная погода стала причиной смерти 54-летней бездомной женщины в Гандии, недалеко от Валенсии. Еще один человек в северо-западной части Астурии был сбит насмерть автомобилем на заснеженной дороге. Четвертая жертва стихии была найдена возле своего дома с признаками переохлаждения в понедельник утром.

Региональное правительство Каталонии запретило проведение мероприятий на открытом воздухе в Жироне, Барселоне и центральных районах Каталонии. По информации властей, те, кто не соблюдает этот запрет, могут быть оштрафованы.



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Ключевые слова: Происшествия, Испания,
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