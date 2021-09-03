Ураган «Ида» обрушился на Нью-Йорк: 15 погибших, метро затоплено

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Тропический шторм «Ида», который нанес серьезный ущерб штату Луизиана на юге США, накануне обрушился на штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. По меньшей мере 15 человек погибли из-за вызванных им наводнений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Полиция сообщила о гибели шести человек в Нью-Йорке, в том числе в зоне затопления в районах Куинс и Бруклин, а также двух человек в Нью-Джерси.

Как сообщается, в Нью-Йорке люди погибли в затопленных подвалах своих домов, одно тело было извлечено из перевернувшегося автомобиля. В Нью-Джерси один человек утонул в машине, на дом другого упало дерево.

В обоих штатах введен режим чрезвычайной ситуации. О введении режима ЧС также объявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. По его словам, город переживает «погодный катаклизм исторических масштабов».

Из-за наводнений отменены сотни рейсов в международном аэропорту имени Джона Кеннеди и аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, а также в Ньюарке, находящемся на территории соседнего штата Нью-Джерси.

В настоящее время ураган движется на север Восточного побережья США.

На фотографиях и видеозаписях, размещенных в социальных сетях, видны залитые водой станции метро, дома и дороги.

Власти сообщили, что в нью-йоркском Центральном парке всего за час выпали рекордные 8 сантиметров осадков.

Полиция Нью-Йорка запретила выезжать на дороги всем машинам, кроме автомобилей экстренных служб. Пожарные сообщают о вызовах из разных районов города.

Ураган «Ида», получивший 4-ю категорию по шкале Саффира-Симпсона (скорость ветра от 58 до 70 метров в секунду), 30 августа обрушился на южный штат Луизиана и затем, постепенно ослабевая, двигался вдоль Восточного побережья США.

В Луизиане около двух миллионов человек остались без электричества, наблюдались также перебои с водоснабжением. В окрестностях столицы штата Батон-Руж погиб мужчина - на его дом упало дерево.

Ожидается, что в пятницу в Луизиану прибудет президент США Джо Байден, а в четверг в своем обращении к нации он сказал, что ураган «Ида», наводнения и лесные пожары свидетельствуют о климатическом кризисе. «Мы должны быть лучше подготовлены. Нужно действовать», - добавил президент США.

Байден пообещал, что призовет Конгресс к принятию мер, включающих значительное финансирование энергосистем и инфраструктуры. По его словам, инвестиции сделают страну более устойчивой перед лицом наводнений и других бедствий.

На встрече с губернаторами Луизианы и Миссисипи в понедельник Байден пообещал принять масштабные федеральные меры, чтобы помочь штатам оправиться от урагана.

Эксперты полагают, что глобальные климатические изменения повышают вероятность ливней и наводнений. С начала индустриальной эры, то есть за последние 200 лет, среднегодовая температура на Земле повысилась на 1,2 градуса.

Процесс будет идти и дальше, если существенно не сократить выбросы в атмосферу парниковых газов, предупреждают специалисты.



