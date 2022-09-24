Ураган «Фиона» приближается к атлантическому побережью Канады

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ураган «Фиона» приближается к атлантическому побережью Канады. Он несет с собой ураганный ветер, проливной дождь и высокие волны в океане. По словам метеорологов, он может стать одним из самых сильных штормов в истории страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Euronews.com.

В предупреждении для жителей региона говорится также о возможных прибрежных наводнениях. Возможно отключение электроэнергии на несколько дней в наиболее пострадавших от ветра районах. В некоторых местах острова Кейп-Бретон и в восточной части Новой Шотландии все лето шли дожди, что сделало эту местность уязвимой для наводнений.

Бермудские острова переживают перебои в подаче электроэнергии, сеть частично повреждена после того, как ураган «Фиона» ночью пронесся мимо. Специалисты по чрезвычайным ситуациям на Бермудских островах призвали жителей не выходить из дома: сила ветра достигает более 160 км/час.

В минувшее воскресенье ураган «Фиона» вышел на берег в Пуэрто-Рико, вызвав разрушительные наводнения и оползни. В течение следующих двух дней он набрал обороты и обрушился на Доминиканскую Республику, а также острова Теркс и Кайкос.

Фото: REUTERS/Eric Martyn



